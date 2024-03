Corinthians terá Pedro Raul e Yuri juntos no ataque contra o São Bernardo

O Corinthians está definido com dois centroavantes para enfrentar o São Bernardo, no Primeiro de Maio, em jogo único pela segunda fase da Copa do Brasil.

O Alvinegro paulista vai a campo com: Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Wesley, Yuri Alberto e Pedro Raul. Maycon começaria como titular, mas sentiu um desconforto no aquecimento e foi trocado por Bidon.

Já o São Bernardo foi escalado com: Alex Alves; Vitor Ricardo, Helder, Alan Santos, Rafael Forster e Arthur Henrique; Lucas Lima, Wesley Dias; Lucas Tocantins, Silvinho e Matheus Régis. O técnico é Márcio Zanardi.