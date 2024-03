'Corinthians está vivendo do empate com Palmeiras', diz Milly Lacombe

A colunista Milly Lacombe afirmou no Fim de Papo que o Corinthians está vivendo do empate épico contra o Palmeiras no Paulistão e tem hoje (14), contra o São Bernardo, na segunda fase da Copa do Brasil, uma chance de virar a página da temporada.

'Corinthians tem a chance de mudar o tom da temporada': "O Corinthians tem uma nova chance de dar um tom para esse ano. O jogo é difícil, duro, o São Bernardo é um time bem encaixado, é um jogo só, não seria absurda a eliminação do Corinthians. Seria absurda contextualmente falando, mas no fato, na técnica, no que a gente sabe desses dois times hoje, não seria. O Corinthians tem a chance de começar a dar um tom para esse ano, vamos ver que Corinthians é esse que vai entrar em campo: se ele vai facilitar um jogo difícil ou não, se ele vai dar esse tom amargo que estamos sentindo há tanto tempo".

'Corinthians está vivendo do empate com Palmeiras': "A gente está vivendo do empate com o Palmeiras. Emocionalmente, a gente está preso naquele jogo. Foi um jogo que mostrou que ali tinha uma faísca que poderia pegar e depois disso a gente ainda está esperando a coisa acontecer. Mas ali a gente viu que tinha um time para nascer, que podia acontecer. Estou emocionalmente presa ainda naquele jogo".