'Tite é muito maior que os jogadores e tem moral no Flamengo', diz Casão

O colunista Walter Casagrande analisou no UOL News Esporte o ótimo início de temporada do Flamengo sob o comando de Tite. Segundo Casão, o ex-técnico da seleção brasileira é maior que as estrelas rubro-negras e controlou o ambiente no Ninho do Urubu.

'Flamengo precisa de um técnico maior que os jogadores': "Antes do Tite chegar no Flamengo, quando estava dando tudo errado, eu falava que o Flamengo precisava de um treinador maior que os jogadores, porque estava sendo difícil controlar as relações, os comportamentos, os envolvimentos. Estava muito difícil, ninguém estava conseguindo, desde quando o Jorge Jesus saiu. O Jorge Jesus, na realidade, ele cresceu junto com o grupo. Chegou aqui, fez um grande trabalho, ganhou títulos importantes, os jogadores cresceram junto com ele e, se ele continuasse, ele controlaria o ímpeto, o individualismo de cada um, aquele ego de quando você chega no topo. O Jesus conseguiria controlar porque ele cresceu junto com os caras".

'Dorival foi o único que teve controle do elenco': "A partir do momento que ele saiu, o Flamengo só trouxe treinadores menores que os treinadores, inclusive o Rogério que estava começando como treinador. Tinha feito um grande trabalho no Fortaleza, mas chegou, ganhou o título brasileiro e teve problemas do mesmo jeito. Qual foi o treinador que chegou ali e teve controle? Foi o Dorival. Eu acho que ele conseguiu controlar porque estava quase no fim da temporada, com muitas críticas em cima dos jogadores, os jogadores tinham baixado um pouco mais a bola, porque não tinham feito nada durante o ano, e o Dorival conseguiu colocar na cabeça deles: 'vamos tentar ganhar os dois títulos, a Libertadores e Copa do Brasil'. E aí ele conseguiu e mandaram embora".