Adidas quer voltar ao Palmeiras após sair com relação muito desgastada

Uma das favoritas a vencer a concorrência pelo uniforme do Palmeiras a partir da próxima temporada, a Adidas teve uma parceria de longa data com o Alviverde. No entanto, a relação acabou após muito desgaste entre as partes.

O que aconteceu

Os últimos anos da Adidas no Palmeiras foram conturbados. A empresa alemã foi a fornecedora de material esportivo do Palmeiras entre 2006 e 2018, e o Alviverde até queria ter encontrado outro parceiro antes de 2018 (a Puma entrou no ano seguinte), mas esbarrou na falta de propostas convincentes.

Paulo Nobre, então presidente do Palmeiras, queria ganhar valor próximo ao do Flamengo, também patrocinado pela Adidas. O dirigente ficava muito irritado com o fato de o Rubro-negro ganhar quase o dobro que o Alviverde, mesmo com destaque no ranking de venda de produtos na época.