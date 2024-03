Técnico da seleção austríaca barra 3 jogadores por cantos homofóbicos

Ralf Rangnick, técnico da seleção austríaca, tirou três jogadores de convocação devido a participação em cantos homofóbicos junto com a torcida do Rapid Viena.

O que aconteceu

O goleiro Niklas Hedl, o meio-campista Marco Grüll e o centroavante Guido Burgstaller não apareceram em lista divulgada por Rangnick na última segunda-feira (11). A seleção austríaca fará amistosos contra Eslováquia e Turquia na próxima Data Fifa, nos dias 23 e 26 de março.

Rangnick confirmou que a decisão foi tomada em retaliação à atitude dos atletas. Os três jogadores foram filmados engajando com gritos homofóbicos da torcida do Rapid, após vitória por 3 a 0 no clássico com o Austria Viena, em 25 de fevereiro.