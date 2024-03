RMP: Jorge Jesus não fez bem só ao Flamengo, fez bem ao futebol brasileiro

O colunista Renato Mauricio Prado exaltou no Fim de Papo o trabalho de Jorge Jesus após o recorde mundial de vitórias seguidas obtido pelo Al-Hilal. Segundo RMP, o português que fez história no Flamengo em 2019 não deixou um legado positivo apenas na Gávea, mas também no futebol brasileiro.

Todo mundo sentiu que naquele momento estávamos todos parados no espaço. Aliás, o futebol brasileiro melhorou depois do Jorge Jesus, porque vários times passaram a buscar estilos de jogo parecidos com o do Jorge Jesus, passaram a marcar lá na frente, a adiantar os zagueiros, passaram a praticar um futebol que a gente só via na Europa e começou a ver no Brasil a partir de 2019. Então, o Jorge Jesus não fez bem só ao Flamengo, não, ele fez bem ao futebol brasileiro como um todo. RMP

