Quem mais joga e o reserva mais utilizado: o raio-x do Flamengo de 2024

Rossi é quem acumula mais minutos, com 895. Entre os jogadores de linha, Arrascaeta soma 864. Os zagueiros Fabrício Bruno (810) e Léo Pereira (840) vêm logo em seguida.

Bruno Henrique é o reserva mais vezes acionado, somando 516 minutos. Levando em conta o time titular atual, David Luiz (450), Wesley (431) e Gabigol (384), frequentemente reservas, vem em seguida.

Tite repetiu duas formações diferentes. O treinador teve dois jogos com três homens de frente ( Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro) e outros dois com o meio-campo mais povoado (Erick Pulgar, Gerson, De la Cruz e Arrascaeta).

O motivo para a falta de repetição são os testes do treinador e alguns desfalques. O treinador teve como base esses dois esquemas em 2024.

O principal nome relacionado que ainda não ganhou minutos é Léo Ortiz. O reforço recém-contratado foi para o banco somente uma vez. Outros sete jovens da base ainda aguardam oportunidade: Dyogo Alves, Werton, Evertton, Diegão, Lorran, Léo Nannetti e Pedro Leão.

Só foram levados em consideração os jogos com Tite à beira do campo. O Flamengo disputou duas rodadas do Campeonato Carioca com Mário Jorge e um time alternativo. Na contagem das minutagens de cada atleta também não estão incluídos os acréscimos.