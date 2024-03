Pelada que aconteceria no gramado interditado do Allianz Parque é adiada

A pelada que aconteceria no Allianz Parque no próximo sábado (16) foi adiada. No mesmo dia, o Palmeiras enfrentará a Ponte Preta, na Arena Barueri, pelas quartas de final do Paulistão.

O que aconteceu

A reforma do gramado foi o motivo para o adiamento. "O motivo, que foge do nosso controle, é o processo burocrático de liberação do material necessário para a conclusão da reforma do gramado, que estava prevista para dia 12/3. A realização do evento estava condicionada à conclusão da reforma", explicou a organização do Dia de Craque.

O evento será remarcado. A organização informou que buscará uma nova data para a realização do 11° Dia de Craque e pediu desculpas pelo cancelamento próximo à data da realização.