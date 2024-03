Fla-Flu não liberam Maracanã, e Nova Iguaçu x Vasco será em Volta Redonda

Flamengo e Fluminense, que administram o Maracanã provisoriamente, não responderam ao pedido do Nova Iguaçu para mandar o jogo de volta com o Vasco, pelas semifinais do Campeonato Carioca, no estádio. Com isso, a partida deste domingo (17) acontecerá no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).

O que aconteceu

A federação informou que "aguardou até o limite máximo operacional a indicação do estádio". O comunicado foi feito no perfil oficial do Campeonato Carioca no "X".

A dupla Fla-Flu se mostrou incomodada com uma frase na camisa do Vasco no jogo de ida. Ela continha a mensagem "Maracanã para Todos", que dá nome ao consórcio que o Cruzmaltino montou com as empresas WTorre e Legends para a disputa da licitação do estádio.