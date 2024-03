'É um escárnio': Alicia Klein critica acordo entre TJD e São Paulo

A colunista Alicia Klein criticou no Fim de Papo o acordo entre o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) e o São Paulo para evitar o julgamento de jogadores e dirigentes do clube, com pagamento de mais de R$ 200 mil à Federação Paulista em multas. Segundo Alicia, a decisão é "um escárnio" e depõe contra o futebol paulista.

'Decisão da Federação Paulista é um escárnio': "Eu vim de preto hoje, porque hoje sim o futebol paulista está de luto. A decisão da Federação Paulista é um escárnio, um desrespeito e cria um precedente muito perigoso. Não só houve xingamentos, intimidação da arbitragem, falas com ameaças do presidente do São Paulo dizendo que isso nunca mais ia acontecer no Morumbis, a gente teve um crime, xenofobia é crime".

'Xenofobia é uma coisa muito grave, é crime': "Não é só um xingamento, não é só você é feio, você é bobão, ele cometeu um crime grave que ele depois, naquele vídeo, diz que foi inadequado. Inadequado são vários cortes de cabelo que eu já tive, aquela calças de cintura baixa que a gente usava, xenofobia não é inadequado, xenofobia é uma coisa muito grave que não pode ser simplesmente dispensada com um videozinho que não tem conteúdo nenhum. E uma multa que, no universo do futebol, é dinheiro de pão, é trocado, R$ 200 mil é trocado no futebol.