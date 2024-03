São Paulo é quem mais corre risco de ser eliminado no Paulista, diz Lavieri

O colunista Danilo Lavieri analisou no UOL News Esporte que o São Paulo é o gigante que corre mais risco de ser eliminado no jogo único das quartas de final do Paulistão. Na opinião de Lavieri, o Novorizontino é um time forte e pode eliminar o Tricolor em pleno Morumbis.

'Novorizontino é o time mais forte tirando os grandes': "Quem mais corre risco para mim é o São Paulo, de longe. A Ponte Preta fez jogos interessantes com os grandes, mas pela consistência, pelo estilo de jogo, pelo que eu vi em outras partidas não só contra os grandes também, eu acho que o Novorizontino é o time mais forte, tirando aí Palmeiras, São Paulo e Santos. O Novorizontino é o que mais vai dar trabalho e para mim não seria uma surpresa, considerando o momento do São Paulo".

'São Paulo é quem corre mais risco': "O Palmeiras não está jogando no seu máximo, mas é um time que administra e, sendo um mata-mata, ele vai entrar diferente do que a gente viu nos últimos 12 jogos de Campeonato Paulista. O Santos tem a Portuguesa, acho o Santos ainda mais arrumado, mais organizado do que a Portuguesa. Agora, o São Paulo enfrenta problemas dele mesmo. Além de enfrentar um adversário um adversário mais forte, que é o Novorizontino, o São Paulo tem as questões com o Carpini, as substituições que ele faz, então o São Paulo é o mais arriscado e não me surpreenderia se ele fosse eliminado pelo Novorizontino".