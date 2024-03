Romero elege jogador mais estiloso do Corinthians: 'Acha que está no Barça'

Fábio Santos, Emerson Sheik e Carlos Miguel foram escolhidos como os jogadores mais "resenhas" que Romero jogou. "O Fábio é o primeiro, o Sheik era figura... Você não pode vir de helicóptero em um treino, né? O Fábio parecia que tinha 18, 19 anos. Do elenco atual, temos o Carlos Miguel."

Romero virou "embaixador" dos estrangeiros no Corinthians. O paraguaio se vê com papel importante na adaptação dos novos reforços do Timão para a temporada — chegaram os equatorianos Félix Torres e Diego Palácios e o argentino Rodrigo Garro.

A gente se fala muito. Tudo o que vivemos aqui, eu mostro para eles como é... A pressão, como o torcedor gosta de ver o jogador aqui. Muito pela vivência, muito tempo aqui, já conheço o clube, os brasileiros, a cultura. A forma de viver todos os dias é diferente do que no Equador, que é mais distante do Brasil, quase não se escuta português lá. A adaptação para eles [Torres e Palácios] seria mais difícil pelo idioma, mas está sendo muito rápido, eles querem aprender rápido. No que posso ajudar, estou aí.

Histórias com o irmão gêmeo

Ángel Romero é irmão gêmeo de Óscar, meio-campista que está sem clube. Segundo ele, os dois compartilham de uma conexão única que apenas gêmeos sentem.

A dupla já viveu histórias inusitadas ao longo da vida. Juntos, eles já enganaram a escola e um árbitro de futebol.