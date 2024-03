RMP: 'Que moral tem Marcos Braz para falar com alguém sobre agressão?'

O colunista Renato Mauricio Prado criticou no Fim de Papo a escolha do vice-presidente de futebol Marcos Braz para orientar o lateral direito Wesley, do Flamengo, acusado de agressão no Rio de Janeiro. Segundo RMP, um dirigente que protagonizou recentemente um caso de violência não poderia cumprir tal função pelo clube.

'Que moral tem Marcos Braz para falar sobre agressão?': "O Wesley, como se sabe, socou um cidadão num quiosque da orla do Rio de Janeiro. O Marcos Braz hoje chamou o Wesley e teve uma conversa séria. Há quem diga que ele disse: 'por que você não deu uma mordida na virilha? Mordida na virilha não deixa marca, mordia a virilha dele que a coisa estava resolvida'. Que moral tem Marcos Braz para falar com alguém sobre agressão? Qualquer cartola poderia ter ido falar com o Wesley, menos Marcos Braz".

'O Flamengo está acompanhando o desenrolar do caso': "Claro que o Wesley não foi punido, como o Marcos Braz não foi punido. O Flamengo ignorou solenemente aquele episódio dantesco do shopping onde o Marcos Braz e um assecla surraram um torcedor com direito a mordida na virilha dada pelo Marcos Braz no pobre homem. É claro que não ia acontecer nada e não aconteceu, o Flamengo está acompanhando o desenrolar do caso, mas o Wesley vai continua à disposição, só não vai jogar porque atualmente é banco do Varela, mas é absurdo".