Gabigol faz treino completo e Flamengo espera força máxima para semifinal

Gabigol está perto de voltar a jogar no Flamengo. Nesta terça-feira (12), o atacante fez um treino completo com o grupo e pode ser opção para Tite contra o Fluminense, no próximo sábado, às 21h (de Brasília).

O que aconteceu

Gabi vinha se recuperando de uma lesão muscular. Ele participou parcialmente do treino ontem, mas apareceu integralmente hoje. A informação inicial é da Rádio Globo e confirmada pelo UOL.

Ayrton Lucas ainda treinou separado, mas deve retornar à normalidade nesta quarta. O lateral sentiu dores na coxa durante o Fla-Flu e ficou fora da atividade na reapresentação de segunda-feira.