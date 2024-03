Fábio Santos diz que foi mal interpretado em críticas a VP: 'Palavra forte'

O ex-lateral explicou o que seriam os problemas de gestão. Fabio Santos entende que o fato de o treinador não dar satisfações aos jogadores sobre as escolhas dele gerava problemas dentro do elenco.

Não sei de que maneira chegaram as informações para o Vítor Pereira. Eu continuo achando que a gestão dele não era das melhores, mas eu usei uma palavra um pouco mais pesada, eu disse 'horrorosa'. Mas, mesmo assim, eu elogiei o trabalho de campo. Na entrevista dele, ele disse que foi a melhor temporada que eu tive no Corinthians. E foi. Ele fez um rodízio comigo e com o Píton que potencializou muito o meu jogo: eu terminei a temporada com 40 jogos. A comissão dele era muito bacana, como eu deixei claro. Só critiquei a gestão. Foi só isso, VP! Não me entenda mal. Boa sorte na sua carreira.

Fábio Santos, em entrevista ao Podcast Denílson Show