Com CR7 e Messi, Ronaldo monta seleção ideal; veja

Bicampeão do mundo com a seleção brasileira e eleito três vezes melhor jogador do mundo, Ronaldo, hoje dirigente do Cruzeiro e do Real Valladolid, montou sua seleção ideal de todos os tempos, incluindo Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, em entrevista ao jornal britânico "Daily Mail".

O que aconteceu

Quatro brasileiros no time. Além de se incluir como centroavante, Ronaldo escalou os compatriotas Cafu e Roberto Carlos, nas laterais direita e esquerda, respectivamente, e Pelé, como meia avançado.

Italianos na defesa. Ronaldo, que atuou na Itália por Inter de Milão e Milan, escolheu três atletas do país no setor defensivo: Buffon, no gol, e Cannavaro e Maldini no miolo de zaga.