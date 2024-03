Suderj homenageia Vasco por 100 anos da Resposta Histórica

A Suderj (Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro) homenageou o Vasco pelos 100 anos da chamada "Resposta Histórica", que serão completados no dia 7 de abril.

O que aconteceu

O presidente da Suderj, Renato de Paula, entregou uma placa ao presidente do Vasco, Pedrinho. O dirigente e ídolo do clube enalteceu o histórico inclusivo do Cruzmaltino: