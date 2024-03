O que aconteceu quando o Corinthians ficou sem jogar e com tempo de treino?

O técnico António Oliveira quer aproveitar o período para deixar o Corinthians "voando" até a estreia no Brasileirão.

Em 2011 deu certo

O Corinthians teve muitas semanas livres de treinamentos em 2011 por causa da queda na Pré-Libertadores para o Tolima.

Após o vice-campeonato paulista para o Santos e fora da Copa do Brasil, o Timão treinou muitas vezes no CT após a turbulência com Tite no comando. O treinador deu jeito na equipe que foi campeã brasileira em 2011 e depois viveu um 2012 mágico.

2014 complicado

Em 2014, também com Mano Menezes, o Corinthians foi eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista e só voltou a jogar 28 dias depois, na estreia do Brasileirão. A queda no Estadual gerou invasão de torcedores organizados no CT e muita pressão.