'Leva seu jogadorzinho': Ilsinho lembra saída do Palmeiras para o São Paulo

Me falaram que nos Estados Unidos a situação financeira era diferente, que não iria ganhar bem igual ganhava. Respondi, ah, tô tranquilo, leva eu pra lá que eu quero morar nos Estados Unidos. Desde 2016 eu não ganho um salário de jogador porque aqui tem várias regras. Eu ganhava meio que para pagar as contas, viver tranquilo. Fiquei aqui, encerrei e a gente não quer sair daqui.

Hoje, Ilsinho tem uma escolinha de futsal, fez um curso de licença de técnico de futebol e está terminando um mestrado em Sports Directorship em uma universidade inglesa. Ele pensa em seguir carreira como diretor esportivo, mas, de preferência, nos Estados Unidos. O ex-jogador também tem se aventurado como streamer e abriu seu canal de análises de jogos no YouTube, a 'IlsinhoJrTV'.

Temos uma raiz aqui, são sete anos e adoramos. Eu viso ser diretor da academia do Philadelphia Union, sei lá, ou do primeiro time ou algum outro por aqui. É networking, né. Mas se tiver uma oportunidade no Brasil, não posso falar não. Se eu puder escolher, a gente chega ali em 10% do Casimiro, aquela audiência e tudo, e continuo falando de futebol e fazendo alguma coisa extra, aí é melhor ficar aqui na minha cadeira. Se pintar uma oportunidade no meio do caminho pra ser executivo no futebol em um projeto que valha a pena, tudo é conversado.

Confira outras histórias de Ilsinho em entrevista ao UOL:

Ser streamer

"Cara, eu sempre gostei desse mundo dos esportes, gamer e tal. Durante um tempo, ainda jogando, eu tentei fazer umas lives de Call of Duty, mas para chamar a atenção, você tem que ser bom, e eu não era tão bom assim e parei. Mas fiz amizades na época e a gente continuou jogando e conversando pelo Discord. E aí, trocando ideia lá, a gente começou a assistir aos gols dos jogos do São Paulo e eu escutava os comentários de torcedor que fica na cadeira de bar, que acha que o cara que entra faltando dez minutos é fácil, tem que correr pra caramba, mais que os outros. E eu comecei a explicar as coisas para os caras. Nisso eles sugeriram: por que você não tenta ser youtuber para falar de futebol? Não tem nenhum jogador comentando na internet, só na TV. De começo eu não queria, já estava fazendo muita coisa.