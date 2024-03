'Futuro brilhante': Bidon soma pontos após chance inesperada no Corinthians

Breno Bidon foi uma boa notícia no empate do Corinthians em 0 a 0 com o Água Santa, pela despedida do Campeonato Paulista.

O que aconteceu

Destaque da base, Bidon entrou no intervalo em uma "fogueira" e se destacou na função de primeiro volante.

O Corinthians levou um sufoco do Água Santa no primeiro tempo e ainda viu Ryan ser expulso no último minuto. Na volta do intervalo, mesmo com um a menos, o Timão sofreu menos. E uma das razões é Breno Bidon.