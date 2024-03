Vasco x Nova Iguaçu: horário e onde assistir ao jogo da semi do Carioca

O Vasco ficou em terceiro no primeiro turno. O clube escolheu o Maracanã para ser palco deste primeiro jogo.

A equipe cruz-maltina vem de vitória no meio da semana. Os comandados de Ramón Díaz bateram o Água Santa, nos pênaltis, após empate em 3 a 3 no tempo regulamentar, e avançaram na Copa do Brasil.

A equipe da Baixada Fluminense tem vantagem no duelo. O regulamento aponta que o primeiro e segundo colocados na Taça Guanabara jogam as semifinais "com a vantagem do empate em pontos ganhos e saldo de gols, e terão o direito de exercer o mando de campo na primeira ou segunda partida".

Na outra chave, Flamengo e Fluminense lutam por vaga na decisão. O Rubro-Negro foi o campeão do primeiro turno, enquanto o Tricolor ficou em quarto.

Prováveis escalações:

Vasco: Léo Jardim; João Victor, Medel e Léo; Paulo Henrique, Sforza, Galdames, Payet e Lucas Pitón; Adson e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz