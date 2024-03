Sampaio Corrêa x Botafogo: onde assistir ao jogo da semifinal da Taça Rio

Sampaio Corrêa e Botafogo se enfrentam hoje (10), no Elcyr Resende, pelo jogo de ida da semifinal da Taça Rio — torneio disputado entre os times que ficaram entre a quinta e oitava colocação na Taça Guanabara.

A partida terá transmissão da Band, na TV aberta, Bandsports, TV fechada, e Goat, por streaming. O Placar UOL também acompanha em tempo real.

O Alvinegro ficou na quinta colocação no primeiro turno. O clube chega a essa fase com a vantagem do empate em pontos ganhos e saldo de gols, além do direito de exercer o mando de campo na primeira ou segunda partida.