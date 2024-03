Ituano x São Paulo: onde assistir e horário da última rodada do Paulistão

O São Paulo enfrenta o Ituano na tarde de hoje (10), às 16h, no estádio Novelli Júnior, em Itu, pela última rodada do Paulistão.

A partida terá a transmissão da Record, na TV aberta, e do pay per view Paulistão Play. O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Tricolor paulista precisa da vitória para se garantir na próxima fase sem depender de outros resultados. A equipe de Thiago Carpini lidera o grupo D com 19 pontos, mas tem Novorizontino com os mesmos 19 e o São Bernardo com 18 na cola.