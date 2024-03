Diniz diz que Flu 'não existiu' no 1º tempo e isenta R. Augusto de culpa

O técnico Fernando Diniz foi questionado sobre a opção por Renato Augusto, na vaga do suspenso André, na derrota do Fluminense por 2 a 0 para o Flamengo, no jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca.

O que aconteceu

O treinador disse que o Tricolor "não existiu" no primeiro tempo. Ele, porém, isentou Renato Augusto de culpa pelo desempenho ruim do time.

"Pela análise do jogo, respondendo sua pergunta, obviamente quando um time joga um primeiro tempo tão mal como jogamos, o responsável é o treinador, não adianta atribuir a outros fatores. Mas essa explicação que o torcedor quer saber... Se o time jogasse mal, naturalmente iam dizer que era por causa do Renato Augusto, mas não tem absolutamente nada a ver. Se fosse por isso... O time melhorou no segundo tempo, não melhorou? Só porque saiu o Ganso? Mas entrou o Lima, que é outro meia, não é volante", disse o técnico, complementando: