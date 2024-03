Veja a reação de Piqué ao ver sósia brasileiro pela primeira vez

O ex-zagueiro Gerard Piqué deu risada ao ver pela primeira vez seu sósia brasileiro, Wesley de Freitas Alves, que participa de eventos de futebol solidário pelo país.

Piqué concedeu entrevista exclusiva ao videocast Zona Mista do Hernan, apresentado pelo colunista André Hernan no canal do UOL Esporte no YouTube.

Confira a reação de Piqué:

Hernan: 'Que tal, parecido ou não?'



Piqué: 'Bom, um pouquinho (risos). Um pouco, um pouco'.



Hernan: 'Um pouco, um pouco. É uma figura que joga partidas de futebol e está em eventos, como ele falou, e é Piqué, sósia do Piqué'.