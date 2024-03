Veiga mostra como ficou sorriso após dente quebrado em vitória do Palmeiras

Raphael Veiga compartilhou nas redes sociais depois da vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Botafogo-SP como ficou seu sorriso após a trombada com o jogador do time adversário.

O que aconteceu

O meio-campista mostrou o resultado do lance, que rendeu uma pontinha do dente quebrada.

É possível perceber na imagem que um dos dentes quebrou mais que o outro, tendo somente a ponta danificada.