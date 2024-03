Semifinal e 8 a 0: como Nova Iguaçu virou a Laranja Mecânica da Baixada?

Carlinhos, o artilheiro do Carioca, era tido como promessa na base do Corinthians. O atacante de 27 anos foi artilheiro da Copinha, no título de 2017, mas não vingou no time de cima. Após rodar por clubes do eixo Rio-São Paulo, chegou este ano ao Nova Iguaçu e divide a artilharia com Pedro, do Flamengo. Com gols sobre Botafogo, Fla e Vasco, tem recebido propostas e sondagens, algumas de equipes grandes.

Bill, seu companheiro de ataque, era joia na base do Flamengo. Destaque no título da Copinha de 2018, atuou algumas vezes como profissional, em 2019, mas não teve sequência e foi comprado em 2022 pelo Dnipro, da Ucrânia, por 300 mil euros (cerca de R$ 1,6 milhão na cotação atual). O clube ucraniano o emprestou ao Nova Iguaçu nesta temporada.

Outro que tem se destacado na temporada é o filho do ex-jogador Iranildo. Yago Ferreira é meia, tem 22 anos e pertence ao Fluminense, onde foi revelado. O jovem está emprestado pelo Tricolor.

O lateral direito Cayo Tenório foi revelado pelo Vasco e foi titular do profissional, em 2020. O jogador de 25 anos, porém, perdeu espaço e, quando acabou seu contrato com o Cruzmaltino, no fim de 2023, se transferiu para o Nova Iguaçu e por lá está até hoje, onde tem vínculo até 2026.

O Nova Iguaçu tem ainda o meia Sidney e o atacante Lucas Campos, revelados no Botafogo. O atacante Emerson Carioca, formado no Cruzeiro, e o meia Ronald, cria do Vitória.

Geridos por irmãos desde a fundação

O Nova Iguaçu é gerido pelos irmãos Jânio e Jorge Moraes desde sua fundação, em 1990. Jânio é o presidente, e Jorge, o vice.