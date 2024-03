Em busca da liderança geral, Santos faz testes contra a Inter de Limeira

Giuliano fica no banco de reservas após se recuperar de problema na panturrilha. Willian, com lesão muscular, está fora do torneio. Gabriel Brazão foi relacionado pela primeira vez.

Classificação e jogos Paulista

O Santos vai a campo com: João Paulo, Hayner, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; Tomás Rincón, Nonato e Cazares; Otero, Pedrinho e Morelos.

A Inter de Limeira já está classificada para as quartas de final, mas não pode alcançar o Bragantino, líder do grupo.

A Inter está confirmada com: Max Walef, JP Galvão, Diego Jussani, Matheus Mancini e César Morais; Emerson Santos, Lima, Gustavo Bochecha e João Felipe; Quirino e Albano.