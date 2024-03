No Paulistão, Santos brilha dos testes para a Série B aos clássicos

Ataque e defesa tiveram números próximos. Ao longo dos "confrontos diretos", o Peixe marcou nove gols (média de 1,8 por jogo) e foi vazado seis vezes (média de 1,2 por jogo).

Classificação e jogos Paulista

O único adversário que o Santos terá na Série B e que não encarou no Paulistão foi o Ituano. A equipe de Itu está no mesmo grupo que o Peixe e já está sem chances de ir às quartas de final, onde poderiam se enfrentar.

Rei dos clássicos

O Santos fechará a 1ª fase do Paulistão como 'campeão dos clássicos'. O time comandado por Fábio Carille conquistou seis pontos nos jogos disputados contra os seus três maiores rivais.

O Palmeiras ficou em segundo, com cinco pontos, seguido pelo São Paulo, com quatro e Corinthians, com um.

Durante a sua campanha nos clássicos, o Santos venceu Corinthians e São Paulo. O Peixe bateu o Timão por 1 a 0, em casa, e derrotou o Tricolor pelo mesmo placar, mas no MorumBis. A derrota para o Palmeiras aconteceu no Allianz Parque.