Como o futebol do Rio de Janeiro ainda resiste à onda da torcida única

Fluminense e Flamengo se enfrentam hoje (9), no Maracanã, pela semifinal do Carioca, em um estádio com arquibancada dividida. O duelo é mais um capítulo de rara resistência aos clássicos de torcida única. A medida, que vem ganhando cada vez mais espaço no país, encontra barreiras no Rio. A ideia já ganhou corpo no MP, mas as forças contrárias foram maiores e brecaram o plano.

O histórico de atuação de segurança no Rio foi pautado pelo policiamento de proximidade. Não que isso exista hoje, mas a atuação da segurança nos eventos de futebol tenderam ao diálogo entre as torcidas. Isso não significa que a lógica punitivista não esteja presente, mas é fator importante. Culturalmente, o Rio sempre teve a presença das duas torcidas, inclusive, no setor misto. A possibilidade de estar com o adversário no mesmo setor é uma experiência rica

Raquel Sousa, doutoranda em Ciências Sociais pela UERJ