Palmeiras fica perto de ampliar domínio estadual; que diferença isso faz?

Palmeiras é quem sofre menos gols no estadual. A defesa do Palmeiras também se destaca na comparação com os rivais: em 35 jogos, foram apenas 17 gols sofridos. Quem tem a melhor marca atrás do Alviverde é o São Paulo com 30, seguido pelo Corinthians com 33 e Santos com 45.

Classificação e jogos Paulista

O único quesito que o Palmeiras não tem vantagem é no ataque. O São Paulo é quem mais marcou gols nesse período, com 58, enquanto o time de Abel marcou 54. O Corinthians fez 52 e o Santos 45.

A importância da melhor campanha no Paulistão

Gustavo Gómez, do Palmeiras, levanta a taça do Paulistão de 2023 Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

A invencibilidade significa ser dono da melhor campanha da fase de grupos. Quem termina a primeira fase com a melhor campanha tem o direito de decidir os jogos do mata-mata em casa. Se o Palmeiras empatar com o Botafogo-SP, já assegura a liderança geral.

O Alviverde chegou à decisão do estadual nos últimos quatro anos, e o fator casa pesou. O Palmeiras foi campeão em 2020 (contra o Corinthians), em 2022 (contra o São Paulo) e 2023 (contra o Água Santa). Em todas ocasiões, o Palmeiras decidiu no Allianz Parque — em 2020, a melhor campanha geral foi do RB Bragantino, mas a equipe não chegou à decisão.