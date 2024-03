Liderança, vaga e degola: o que está em jogo na última rodada do Paulistão

O São Paulo pode tanto se classificar como também ser eliminado. O Tricolor é o líder do Grupo D, com 19 pontos, levando a melhor sobre o Novorizontino no saldo de gols (7 a 4) e com um ponto de vantagem para o São Bernardo. No entanto, dependendo do resultado de seu jogo contra o Ituano e das partidas dos dois adversários, pode terminar fora da zona de classificação.

Classificação e jogos Paulista

Ponte Preta e Água Santa brigam por uma vaga no Grupo B. A equipe de Campinas está em segundo, com 17 pontos, e tem a vantagem de empatar contra o Santo André. Porém, o Água Santa pode igualar a pontuação se vencer o Corinthians e a Ponte tropeçar, e avançaria ao mata-mata por acabar com uma vitória a mais.

Santo André, Ituano e Guarani batalham contra o rebaixamento. Atualmente, Santo André e Ituano possuem as duas piores campanhas, com cinco e seis pontos respectivamente, mas ambos ainda têm chances de se salvarem se ultrapassarem o Guarani, que tem sete.

O Corinthians, por sua vez, já está matematicamente eliminado e sem risco de cair. Resta ao Alvinegro, portanto, tentar deixar a lanterna do Grupo C e melhorar sua posição na tabela geral.

Os jogos da 12ª rodada