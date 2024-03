Gilmar Mendes nega recurso, e cerveja segue proibida em estádios de SP

Gilmar Mendes, ministro do Superior Tribunal Federal, negou um pedido feito pelo São Paulo Futebol Clube que visava derrubar a proibição da venda e consumo de bebidas alcoólicas nos estádios paulistas.

O São Paulo já havia proposto uma ação ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) para que a medida fosse considerada inconstitucional, mas o ministro do STF seguiu o mesmo entendimento do TJ-SP e negou o pedido do Tricolor. O São Paulo argumenta no recurso que a proibição no estado é ilegítima porque não cumpre com o propósito original de quando foi criada, que era diminuir a violência nos estádios - a venda de bebidas alcoólicas nos estádios de São Paulo foi proibida em 1996, após uma briga generalizada entre torcedores de Palmeiras e São Paulo, na Supercopa de Juniores.

Em sua decisão, Gilmar Mendes cita que o STF já decidiu sobre questão semelhante no Mato Grosso, e naquela ocasião o Supremo decidiu que os estados é quem devem legislar sobre essa questão. "Reconhece-se, portanto, a inexistência de violação aos princípios da isonomia e da livre iniciativa, segundo as peculiaridades locais, consignando-se a competência concorrente dos entes federados para legislar sobre a matéria", diz Gilmar Mendes em sua decisão.