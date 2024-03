Fluminense x Flamengo: horário e onde assistir ao vivo o jogo do Carioca

Fluminense e Flamengo se enfrentam neste sábado (9), às 21h (de Brasília), no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. A partida acontece no Maracanã.

O clássico tem transmissão da Band (TV aberta), Bandsports (TV fechada) e Canal Goat (YouTube). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Fla tem a vantagem do empate por ter sido campeão da Taça Guanabara. O Flu terminou em quarto lugar. No jogo há duas semanas, vitória rubro-negra por 2 a 0.