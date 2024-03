Flu começa com Renato Augusto, Fla escala Fabricio Bruno; veja os times

Fluminense e Flamengo estão escalados para o clássico que abre a semifinal do Carioca, hoje (9), às 21h (de Brasília), no Maracanã. Fernando Diniz escolheu Renato Augusto para a vaga do suspenso André. Tite escolheu Fabricio Bruno para formar a zaga com Léo Pereira.

Escalação do Fluminense

Fábio; Guga, Thiago Santos, Felipe Melo e Diogo Barbosa; Martinelli, Renato Augusto e Ganso; Arias, Keno e Cano.

Diogo Barbosa começa na lateral esquerda e Marcelo fica no banco de reservas.