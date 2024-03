Flamengo: motivos para acreditar na vitória e para desconfiar

O Flamengo faz clássico contra o Fluminense neste sábado (9), às 21h (de Brasília), pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. O UOL lista motivos para acreditar - ou desconfiar - da vitória da equipe de Tite no Maracanã.

Motivos para acreditar

Invencibilidade: o Flamengo segue sem perder na temporada. São 13 partidas, nove vitórias e quatro empates até o momento.

Defesa forte: a defesa do Fla ainda não foi vazada com Tite no Campeonato Carioca. O único gol sofrido foi contra o Nova Iguaçu, quando o time alternativo estava em campo.