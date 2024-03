Corinthians reformula defesa, mas tem a pior entre times da Série A

A defesa foi o setor para o qual a nova diretoria do Corinthians mais contratou reforços — seis dos 11 nomes que chegaram. Reforçaram o setor: os laterais-esquerdos Hugo e Diego Palácios, o lateral-direito Matheus França e os zagueiros Félix Torres, Gustavo Henrique e Cacá.

O Corinthians também teve um 'reforço' caseiro. O zagueiro Raul Gustavo voltou de empréstimo do Bahia e tem sido relacionado para as partidas com frequência.

Dos reforços, apenas Cacá ainda não entrou em campo. Diego Palácios atuou apenas por um tempo na partida contra o São Bernardo até lesionar o joelho e passar por uma artroscopia.

A formação defensiva sofreu algumas alterações ao longo do ano. Com Mano Menezes, o quarteto de zaga era formado por Fagner, Félix Torres, Caetano e Hugo. Após a chegada de António Oliveira, Caetano deu lugar a Gustavo Henrique e chegou até a entrar na vaga de Hugo, mas não foi bem como lateral e virou reserva.

Defesa rejuvenescida

Cinco jogadores deixaram o setor defensivo do Corinthians desde o fim do ano passado. Gil e Bruno Méndez não tiveram seus contratos renovados, Fábio Santos se aposentou, Lucas Veríssimo foi para o Al-Duhail-QAT, e Rafael Ramos está no Ceará.