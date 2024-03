Carille reitera desejo de jogar na Vila e espera reforços só para a Série B

Oscilação do time: "Os últimos dois jogos não fomos bem, depois que classificamos baixamos um pouco a guarda. O que me tranquiliza é que o time correspondeu quando precisou".

Giuliano:

"Dei uma entrevista onde deixei claro que ficaria no banco, mas não jogaria. Treinou bem forte no CT, não fez nenhum trabalho com a bola e queria estar com a gente. Tendo 12 no banco, foi legal tê-lo. Vamos ver a sequência dele com bola para esperar segunda-feira, saber quando vamos jogar e programar as coisas para o Santos, não para o Giuliano".

Meio-campo diferente e possibilidade de reforços

"Estando no banco de reservas não temos muitas vezes a visão. Quero olhar pelo vídeo e fiquei com a sensação de fechar o lado contrário a partir do momento que definimos. Sensação. O segundo gol me traz mais dúvidas, quero ver depois os motivos. Vi os dois zagueiros juntos pelo lado direito. Quero ver, mas valorizar a primeira fase de um grupo composto agora, em um campeonato muito difícil. Esse grupo tem apenas 12 jogos, 25 pontos e segundo no geral. Mostra que estamos no caminho certo, mesmo sabendo que temos que melhorar bastante".