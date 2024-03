Torcedor é preso suspeito de racismo contra zagueiro no Campeonato Gaúcho

Um torcedor foi preso durante a partida entre Caxias e São José, pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho, suspeito de racismo contra o zagueiro Tiago Pedra no Estádio Centenário, em Caxias do Sul.

O que aconteceu

Segundo o São José, o torcedor, que estava na torcida do Caxias, fez gestos mostrando a pele e disparou ofensas racistas em direção ao zagueiro Tiago Pedra antes do jogo. A partida foi paralisada aos 27 minutos do primeiro tempo.

Torcedores do próprio Caxias identificaram a pessoa que fez os gestos e o seguraram até a chegada da polícia. Ele já foi conduzido até a delegacia.