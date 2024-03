'São Paulo deveria jogar com sub-20': Arnaldo detona arbitragem do Paulista

O comentarista Arnaldo Ribeiro criticou no Posse de Bola o nível da arbitragem do Paulistão, após o reconhecimento de erros contra o São Paulo no último clássico contra o Palmeiras. Segundo Arnaldo, se quisesse protestar de fato contra a Federação Paulista, o Tricolor deveria escalar o sub-20 na última rodada da fase de grupos.

'A arbitragem paulista se perdeu nesta temporada': "Tem a ver com o Dia Internacional das Mulheres também, a arbitragem paulista era comandada por duas mulheres, a Ana Paula e a Silvia Regina e passou a ser comandada por um homem, o argentino [Patricio] Loustau. A arbitragem paulista se perdeu nesta temporada. Na temporada passada, não tem nenhuma questão; nesse ano, ela está destruída, o árbitro que apitou São Paulo e Palmeiras era para ser a revelação do campeonato é o pior árbitro do campeonato, desastroso, influenciável, muito pouco preparado. É o que está acontecendo".

'A Federação Paulista não organiza o próprio campeonato': "Curiosamente, em jogos do São Paulo, a arbitragem foi testada, não foram colocados árbitros mais experientes, e aí parecia ser uma reclamação, uma queixa do São Paulo contra a Federação. Mas, depois daquela reação histérica de todos os envolvidos no São Paulo depois do jogo, virou uma questão de São Paulo contra Palmeiras, contra Abel, contra Leila, contra tratamento no Allianz Parque e aí a coisa se alastrou. Um fala daqui, outro fala de lá, parecia ter uma trégua na quarta-feira, na reunião do Conselho Técnico da CBF, mas na mesma noite a Leila deu entrevista no GE, colocou mais lenha na fogueira, aí o Casares respondeu e teve esse encontro conciliatório na Federação Paulista de Futebol, que não consegue organizar o próprio campeonato.