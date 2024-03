Quem é favorito no Fla-Flu? RMP, Casão e Alicia divergem e esquentam debate

Quem é favorito no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca, amanhã (9), às 21h, entre Flamengo e Fluminense? No Fim de Papo, os colunistas Renato Mauricio Prado, Walter Casagrande e Alicia Klein discordaram sobre a questão. RMP vê o confronto equilibrado, enquanto Casão e Alicia dão favoritismo ao Fla.

RMP: 'Flamengo vive momento melhor, mas o Fluminense está pronto'

Estou com uma sensação de jogo duro, amarrado, de poucos gols. Acho que o Flamengo está num momento melhor que o Fluminense, mas o Fluminense é um time mais pronto que o Flamengo. Já está há mais de dois anos com o Diniz, sabe como ele joga, sai um, entra o outro e mantém o padrão. O Flamengo, não, o Flamengo começou a se acertar com o Tite esse ano. Vai ser um jogo muito interessante.

Casão: 'Flamengo pode ganhar os dois jogos. De La Cruz mudou o time'