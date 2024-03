Tolerância zero: Carioca terá cartão por 'bolinho' de jogadores no juiz

A Ferj prevê cartão para todos que não forem o capitão do time. Apenas o jogador com a braçadeira será autorizado a falar com o árbitro.

Classificação e jogos Carioca

Os capitães vão ser avisados antes dos jogos da semifinal. Flamengo e Fluminense se enfrentam de um lado e Vasco e Nova Iguaçu do outro.

A Federação se diz preocupada com o "comportamento inadequado e hostil dentro do campo". A entidade entende que haverá um período de adaptação à medida.

A prerrogativa de se dirigir ao árbitro é do capitão, desde que de forma respeitosa. O capitão não tem o papel só de tirar cara ou coroa e levantar troféu. Ele é representante legal dentro de campo, é o único que terá direito de se dirigir ao árbitro. Qualquer outro será advertido. Jorge Rabello, coordenador técnico do Departamento de Arbitragem do Futebol do Rio de Janeiro

Reunião define árbitros

Yuri Elino vai apitar o clássico Fluminense e Flamengo, no sábado (9), às 21h, no Maracanã. Rodrigo Carvalhaes estará no VAR da partida.