Atletas de Vasco e Água Santa discutem no estacionamento: 'Vou na sua casa'

É para ele aprender a respeitar. Aqui não tem moleque não. A gente respeita é assim, na mão Igor Henrique, meio-campista do Água Santa

O zagueiro Medel foi um dos mais exaltados pelo lado do Vasco. Em uma filmagem, ele aparece sendo segurado por membros do clube e afastado da confusão. Em outro vídeo, é possível ouvir provocações ao chileno: "Vem, Medel", diz uma pessoa.

Clima quente em campo

O clima quente vinha desde a partida. Após o gol de Lucas Piton, o terceiro do Vasco e que levou a decisão para os pênaltis, Neilton e João Victor se desentenderam e criaram uma confusão generalizada.

Os dois jogadores foram expulsos. Um membro da comissão técnica do Vasco se irritou com o atacante do Água Santa e também acabou expulso. Ele também se envolveu em uma troca de empurrões com um assessor de imprensa do time paulista.

Com a bola rolando, a classificação do Vasco saiu na emoção. O time da casa abriu 2 a 0, levou a virada na reta final do jogo, mas conseguiu o empate por 3 a 3 nos acréscimos. Nos pênaltis, o Cruz-Maltino venceu por 4 a 1.