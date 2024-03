Vasco x Água Santa: onde assistir e horário do jogo da Copa do Brasil

Vasco e Água Santa se enfrentam hoje (7), às 20h, em São Januário, pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida é em jogo único e, em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis.

O confronto terá transmissão do Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha o duelo em tempo real.

O Cruzmaltino chega embalado pela classificação às semifinais do Campeonato Carioca. O adversário no Estadual será o Nova Iguaçu e o primeiro duelo acontecerá neste domingo (10), no Maracanã.