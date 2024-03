Zagueiro que irritou Vini critica arbitragem: 'Não têm coragem de expulsar'

O zagueiro Willi Orbán criticou a atuação da arbitragem em lance com Vinícius Jr durante a partida entre Real Madrid e RB Leipzig, disputada ontem (07), pela Liga dos Campeões.

O que Orbán disse

Infelizmente, árbitros não têm coragem de expulsar jogadores assim. Eles podem dar um cartão vermelho. Ele (Vinícius Jr) agarrou o meu pescoço com as duas mãos. Isso simplesmente é desrespeitoso Willi Orbán, à Sky Sports Austria

O que aconteceu

Vinícius Jr empurrou Orbán colocando as duas mãos no pescoço do húngaro. Os dois jogadores discutiram após o brasileiro aplicar carga nas costas do defensor do RB Leipzig.