Mascote do Inter é alvo de nova denúncia de importunação sexual

Na manhã de hoje (7) a delegada Cristiane Ramos, diretora da Divisão de Proteção à Mulher da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, detalhou uma nova denúncia de importunação sexual contra o intérprete do Saci, mascote do Inter.

O que aconteceu

Uma torcedora do Inter, cujo nome é mantido em sigilo, alega ter sido segurada com força inicialmente pela cintura, depois pelos braços pelo Saci. Em seguida houve um contato na região dos seios da mulher. Tudo isso quando a torcedora solicitou uma foto antes do clássico Gre-Nal 441, no dia 25 de fevereiro, no Beira-Rio.

Segundo a delegada, a torcedora relatou que ao se aproximar dela, o intérprete do personagem ainda disse uma frase de conotação sexual. "Afirmou que com ela se sentia um adolescente na puberdade", relatou Cristiane.