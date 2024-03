Sem paz selada, Leila e Casares se reúnem para diminuir crise após clássico

A relação entre Leila Pereira e Casares estava estremecida desde a contratação de Caio Paulista pelo Palmeiras. O lateral defendeu o São Paulo na última temporada.

Os acontecimentos no MorumBIS agravaram o cenário. Leila ficou decepcionada com o tratamento de Casares e cobrou punição ao diretor de futebol Carlos Belmonte, que chamou Abel Ferreira de 'português de merda'. Do outro lado, o mandatário tricolor defendeu Belmonte e cobrou a presidente do Palmeiras por "não promover a paz".

Confusão e troca de farpas

Cobrança à arbitragem e ofensas à Abel Ferreira. Após o empate pelo Paulistão, dirigentes e jogadores do São Paulo se dirigiram ao vestiário do árbitro para reclamar, e o diretor Carlos Belmonte chamou o técnico alviverde de 'português de merda'.

São Paulo 'vetou' sala de coletiva para Abel Ferreira. O técnico deixou o MorumBIS sem falar com a imprensa. O Tricolor alegou "reciprocidade" e que não proibiu o rival de usar outro espaço da área de imprensa. O Alviverde, por outro afirmou que o mandante não deu opções.

Palmeiras acusou Belmonte de "xenofobia". No dia seguinte ao jogo, o Alviverde emitiu uma nota em defesa ao técnico Abel Ferreira, apontou o diretor são-paulino como persona non grata no clube e afirmou que quer proibir a entrada do dirigente em partidas no Allianz Parque.