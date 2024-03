Ancelotti se diz inocente após pedido de prisão por fraude fiscal

O que aconteceu

Ancelotti é acusado de dois crimes contra a Fazenda Pública por não declarar rendimentos provenientes de seus direitos de imagem. Ele também omitiu nas suas declarações a titularidade de dois imóveis localizados fora da Espanha.

O treinador teria transferido seus direitos de imagem para entidades sem atividade real e domiciliadas fora de Espanha. A ação buscaria evitar o pagamento de impostos sobre esses rendimentos.

Mesmo que Ancelotti seja condenado, na prática, este tipo de caso nunca termina com prisão efetiva do acusado. Mesmo que não haja acordo com o Ministério Público, o pagamento antecipado da dívida implica uma redução da pena que permite a sua suspensão.