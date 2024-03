Palmeiras fica com 'gosto amargo' nos grandes testes do ano até aqui

Já no clássico pelo Paulistão, o Palmeiras teve dificuldades para criar e se desvencilhar da marcação do São Paulo. O empate, no entanto, ficou marcado pelas polêmicas de arbitragem, "veto" à coletiva de Abel Ferreira e rugas entre diretorias.

Classificação e jogos Paulista

Contra o Santos, aí sim vitória do Palmeiras. O time de Abel Ferreira venceu por 2 a 1 com autoridade.

Prass tranquiliza e não vê motivo para desconfiança

Para Fernando Prass, ex-goleiro e atual comentarista da ESPN, não há motivo para desconfianças mesmo com o desempenho irregular nos clássicos.

Eu sou muito reticente a dar opinião quando falam assim, o torcedor fala. Que torcedor? Até porque, cara, se tu for ver, qual o time no Brasil que o torcedor está satisfeito? O torcedor sempre tem no imaginário dele que o time pode render mais, que pode dar show Fernando Prass, ao UOL