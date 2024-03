Palmeiras assina primeiro contrato com irmão de Naves, nova joia da base

O Palmeiras assinou o primeiro contrato de formação do meio-campista Ruan Pablo, irmão do zagueiro Kaiky Naves — já integrado ao elenco principal do Alviverde.

O que aconteceu

Ruan Pablo completou 14 anos no dia 14 de fevereiro, e no final do mês acertou seu vínculo. A Lei Pelé permite a relação contratual para atletas maiores de 14 anos.

Antes de assinar com o Palmeiras, o estafe de Ruan foi procurado por Athletico-PR, Cruzeiro, Santos e São Paulo. No entanto, o atleta optou por seguir no Alviverde por já estar totalmente ambientado ao clube.